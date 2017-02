VIDEO! Weltweiter Werbestar Johanna Pramstaller im Exklusiv-Interview

VIDEO! WELTWEITER WERBESTAR JOHANNA PRAMSTALLER IM INTERVIEW



Johanna Pramstaller

Sportlerin bei Special Olympics Vorarlberg und Verein Ikades

Geboren: 15. Juni 1986

Beruf: Arbeitet bei der St. Anna Hilfe Pflegeheim St. Gallenkirch

Wohnort: Vandans

Familie: Vater Stefan, Mutter Silvia;

Sportart: Leichtathletik, Floorball, Golf, Schwimmen, Fitness Center, Ski Alpin

Größten Erfolge: 2016: Special Olympics Slalom und Riesentorlauf jeweils Gold; 2014: Special Olympics Sommerspiele in Kärnten Golf 18 Loch Silber im Einzelbewerb; 2012: Winterspiele in Hallein Teilnahme Ski Alpin; 2010: Sommerspiele in St. Pölten Golf 9 Loch Unifiad Goldmedaille mit Josef Schittel; 2008: Special Olympics Winterspiele Innsbruck Teilnahme Ski Alpin; 2006: Special Olymics Sommer in Klagenfurt Leichathletik 1. Platz; 2013: Special Olympics World Winter in Korea Floorball Silbermedaille; 2011: Special Olympics World Sommer Games in Athen, Silber im Golf; 2009: Special Olympics World Winter Games in Boise Idaho Bronze im Super G und RTL, Silber im Slalom; 2007: Special Olympics World Summer Games in Shanghai 4. Platz im Weitsprung, 5. Platz 100 Meter; Special Olympics Sommerspiele in Bern: Silber im Golf; Special Olympics Europa Golf in Portugal: Silber im Golf; Special Olympics Sommer Spiele in Dänemark: Silber im Golf; Special Olympics Sommer Spiele in Isle of Man: Gold im 100 Meter, Weitsprung Gold, Bronze in der Staffel; Special Olympics Pre Games in Idaho Winterspiele Super G Gold und Riesentorlauf Gold; 2006: Special Olympics Europa Jugend Sommerspiele in Rom: Gold im 100 Meter, Weitsprung Silber;

Lebensmotto: “Lebe jeden Tag als wäre es dein Letzter”; “Ich kann das, ich will das und zusammen können wir das”; “lasst mich gewinnen, aber wenn ich nicht gewinnen kann, so lass es mich mutig versuchen”

Hobbies: Schwimmen, Rad, Urlaub, Freunde, Familie