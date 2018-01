Video von Skilift im Sturm: Silvretta Montafon beruhigt

Ein Video vom wackelndem Skilift aufgrund des Sturms "Burglind" sorgt für Diskussionen. Annika Hartmann von der Silvretta Montafon beschreibt die Situation und klärt auf.

“Wir können den Lift nicht einfach abschalten”

Das sogenannte Windprotokoll misst in niedrigen, mittleren und höheren Lagen den Wind. Je nach dem wie sich die Situation in den einzelnen Abschnitten zeigt, wird entschieden, ob die Lifte in Betrieb gehen oder nicht. “Aufgrund der Wettervorhersagen können wir nicht einfach die Lifte abschalten. Wir machen uns zuerst selbst ein Bild von der Situation”, erklärt Annika Hartmann, Marketingleiterin der Silvretta Montafon. “In höheren Lagen waren die Piste und die Lifte aufgrund des Windes von Anfang an nicht in Betrieb.” Für den Rest des Schigebiets bestand Anfangs kein Grund die Anlagen nicht zu öffnen.