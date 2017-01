Video von in Mali entführter Schweizerin aufgetaucht

Videoaufnahmen der in Mali entführten Schweizerin - © APA (SITE)

Ein Jahr nach der Entführung einer Missionarin durch islamistische Terroristen in Mali gibt es anscheinend wieder ein Lebenszeichen von der Schweizerin. In einem undatierten Video ist eine Frau in einen schwarzen Schleier gehüllt zu sehen, wie sie der Schweizer Regierung für Bemühungen um ihre Freilassung dankt.