Video! SV Lochau gewinnt gegen SK Meiningen

Nach einem sehr tollen Erfolg beim Hallenmasters in Wolfurt mit Platz 3 präsentierte sich das Team um Trainer Aydin Akdeniz auch in der Frühjahrssaison von ihrer besten Seite. 30 Punkte aus 13 Spielen mit nur einer Niederlage, das gab es beim SVL schon lange nicht mehr. Es reichte zwar nicht für den Aufstieg, aber dennoch war die Saison für den gesamten Verein sehr positiv. Neun Punkte Rückstand wurden aufgeholt und es war spannend bis zur letzten Runde. Auch das Ib-Team spielte nach dem Erfolg beim Harder Seehallencup eine sehr erfolgreiche Frühjahrssaison und verbesserte sich in der Tabelle um einige Plätze. Ein wichtiger Faktor beim SVL ist auch der Nachwuchs, welcher in den letzten Jahren gezielt gefördert wurde und auch in Zukunft noch mehr gefördert wird. So werden sich zB unsere beiden Eins Trainer Aydin Akdeniz und Jan Ove Pedersen auch im Nachwuchs einbringen.