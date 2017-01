VIDEO! 1. Frauen Skitouren Gaudi: Präsentation der Winter-Kollektion

Fünf Frauen präsentierten die aktuelle Wintermode in Koblach - © Skinfit International/W3 Marketing

Koblach/Laterns. (VN-tk) Zum Auftakt der 1. Frauen Skitouren Gaudi, die am 10. Februar in Laterns stattfinden wird, lud die Firma Skinfit und der Veranstalter der Frauen Skitour Gaudi zur 1. Skinfit Ladies Night in den Shop nach Koblach ein.