Video! Ramona Düringer: “Will Topplätze im Biathlon-EC”

INTERVIEW MIT BIATHLETIN RAMONA DÜRINGER AUS ANDELSBUCH

Die letzte Saison hat Ramona Düringer abgehakt, weil sie krankheitsbedingt nicht ihr ganzes Potenzial abrufen konnte. Mit großer Zuversicht blickt die 27-jährige Andelsbucherin in die Zukunft. In der Vorbereitung legte sie großen Wert auf die Athletik. Ende November will Ramona Düringer im ÖSV Team bei den Schneekursen wieder gut schießen und gut laufen. Zum Saisonstart hat sie dementsprechend große Ziele. Ein zehnter Platz im EC ist bisher für sie die beste Platzierung. Jetzt hofft sie sich im Europacup stets vorne zu präsentieren, die bisherige Vorbereitungsphase gibt auch allen Anlass dazu.