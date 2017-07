Video! Lipburger: “Wollen die Teilnehmer verdoppeln”

VIDEO! 1. HELLA DORNBIRNER SV NACHWUCHSCAMP MIT DREISSIG KIDS AN FÜNF TAGEN

Ein mehr als zufriedenes Resümee konnte OK-Chef Marcel Lipburger nach der geglückten Premiere vom 1. Hella Dornbirner SV Nachwuchscamp ziehen. Fünf Tage lang zu je sieben Stunden wurde den dreißig Kinder aus ganz Vorarlberg und der Schweiz von hochqualifizierten Trainern des deutschen Bundesligisten Hertha BSC Berlin ein hochwertiges Programm geboten. Der Veranstalter DSV mit ihren zahlreichen Helfern sorgte für das spezielle Ambiente und die tolle Atmosphäre. Marcel “Lipi” Lipburger will mit seinem Team bereits nächstes Jahr den nächsten Schritt setzen und die Anzahl der Teilnehmer verdoppeln. Besonders die Videoanalysen nach den Einheiten kamen bei den Kids sehr gut an. Mehr Infos in den Interviews.