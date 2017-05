Video: Islamischer Staat beansprucht den Terroranschlag von Manchester für sich

Das mutmaßliche Bekenner-Statement wurde ursprünglich auf die Video-Plattform “LiveLeak” hochgeladen und kursiert derzeit im Netz. LiveLeak» geladen wurde, übernimmt ein mutmaßliches Mitglied des Islamischen Staats (IS) die Verantwortung für den Anschlag auf das Ariana-Grande-Konzert in Manchester.

Attacke auf alle “Kreuzritter”

Der Mann hat sein Gesicht komplett verhüllt und sagt: “Im Namen Allahs, des Barmherzigen und Dankbaren. Das ist erst der Anfang”, droht der Mann. Die Löwen des Islamischen Staat Irak und al-Sham (eine Region in Syrien, Anm. d. Redaktion) werden mit einer Attacke auf alle Kreuzritter beginnen. Allahu Akbar!” Dann hält er noch ein Schild hoch auf dem das Datum des Anschlags und “Manchester” zu lesen ist.

Michael S. Smith II on Twitter Posts on IS social media networks argue #Manchester attack is justified by airstrikes killing Syrian, Iraqi children. I’ll spare you images.

Auch Terror-Experte Michael S. Smith II. geht davon aus, dass der Anschlag vom “IS” initiiert und verübt wurde. Darauf würden diverse Meldungen auf Propaganda-Seiten hinweisen. Zudem würden IS-Anhänger in Social Media-Gruppen nämlich den Anschlag beim Ariana Grande-Konzert in Manchester schon feiern. Smith postete auch Screenshots aus einem Messenger-Dienst, der dies beweist.

Michael S. Smith II on Twitter SCREENSHOTS Members of pro-Islamic State Telegram chatroom discussing my work tracking posts on Telegram earlier this evening

Wie der “Telegraph” berichtet soll der Anschlag in Manchester eine Rache für die britische Beteiligung an Bombardements gegen den Islamischen Staat in Syrien und dem Irak sein.

Michael S. Smith II on Twitter SCREENSHOTS Examples of #Manchester attack celebrated on Pro-Islamic State Yaqeen Media Telegram channel

