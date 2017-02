VIDEO! Im Vinomnasaal ging die Post ab

VIDEO HÖHEPUNKTE VOM 36. RANKWEILER BALL IM VINOMNASAAL



Der 36. Rankweiler Ball wird in die Geschichtsbücher der Faschingsgilde Närrisches Kleeblatt eingehen. Ein vierstündiges Nonstop-Programm der Extraklasse und die große Ehrung von verdienten Vereinsmitgliedern, im ausverkauften Rankweiler Vinomnasaal ging die Post ab. „Der Rankler Ball übertrifft meine ganzen Erwartungen und ist wie der Villacher Fasching zu seinen Glanzzeiten einzustufen. Die Rankler Narren könnten im Vorprogramm von der Helene Fischer Show auftreten“, streute Vorarlberg Verband der Faschingszünfte-Obmann Michel Stocklasa den Ranklern Rosen. Der Narren-„Boss“ im Lande nahm die große Ehrung von Peter Ladurner vor. Das Organisationstalent aus Rankweil erhielt das Goldene Verbandsabzeichen für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Funktionärstätigkeit. Als Organisationstalent, speziell beim Zeltaufbau vor dem großen Umzug, ist der „Goldjunge“ von den Rankweiler Schalmeien nicht mehr wegzudenken. Willi Barbisch und Leif Morscher wurde von Rankweil Schalmeien-Obmann Dietmar Breuss die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Als Höhepunkt wurde Ernst Prantl zum Ehrenpräsident des Närrischen Kleeblatt Rankweil ernannt. Prantl hat schon alle hohen Auszeichnungen als Faschingsnarr auf Landesebene und auch vereinsintern in den letzten Jahren bekommen.

Programm vom Aller-Feinsten

Abseits der großen Ehrung bot das vierstündige Programm den knapp 500 Besuchern im Vinomnasaal beste Unterhaltung. Angeführt wurde die Prominenz von Rankweil Bürgermeister Martin Summer mit Gattin Sandra, Vizebürgermeisterin Katharina Wöss-Krall mit Gatte Marco, die Gemeinderäte Helmut Jenny, Klaus Pirker und Christoph Metzler, die Altenstädter Faschingszunft, die Feldkircher Spältabürger und die Garde Alberschwende mussten ihr Kommen nicht bereuen. Schon beim Einmarsch der Rankweiler Schalmeien zusammen mit den Wälder-Garde-Mädchen herrschte eine tolle, ausgelassene Stimmung. Der gemeinsame Auftritt von Kabarettist Markus Linder und Schauspieler Jörg Adlassnigg war das Sahnehäubchen. „An köriga Rankler bleibt gern in seiner Heimatgemeinde“, klang es bei ihrer Abschlussnummer. Die Auftritte von den Zumba Kids (TS Rankweil), Trachtengruppe Rankweil, Pfadfinder Rankweil, Branner Kids, Fun Factory und den Rankweiler Schalmeien bleiben wohl in unvergessener Erinnerung. Gefeiert wurde einer der besten Rankweiler Faschingsveranstaltungen der letzten Jahrzehnte noch bis in die frühen Morgenstunden. Zum Sound von Blue Nights konnte das Tanzbein geschwungen werden.