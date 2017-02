VIDEO! Höchstleistungen im neuen Sportjahrbuch dokumentiert

VIDEO! IMPRESSIONEN SPORTJAHRBUCH PRÄSENTATION 2016 IN DORNBIRN



Die 22. Auflage des Vorarlberger Sportjahrbuch ist eine eindrucksvolle Dokumentation der Höchstleistungen der Ländle-Sportfamilie in 75 verschiedensten Sportarten aus dem Vorjahr. Die Autorin Angelika Kaufmann Pauger (zum sechsten Mal als Autorin vom Sportjahrbuch) hat etwa 800 Stunden in das Werk investiert. „Die Masse zu filtern war wohl die größte Herausforderung. Jede Sportart hat seine Faszination und die Höhepunkte sind im Buch ersichtlich”, sagt die Bregenzerin Angelika Kaufmann Pauger. Das Vorarlberger Sportjahrbuch ist in einem neuen Design erschienen, für das Layout war abermals Astrid Koglek zuständig. Auch 2016 haben viele Topsportler aus dem Ländle für großartige Erfolge auf internationaler und weltweiter Ebene gesorgt. 3000 Exemplare wurden gedruckt und das Sportjahrbuch ist im Buchhandel von 20 Euro erhältlich und umfasst 176 Seiten.

Viel Prominenz war bei der Präsentation des neuen Sportjahrbuch in der Dornbirner Messehalle anwesend. An der Spitze der Promis war Landeshauptmann Markus Wallner, auch Sportlandesrätin Bernadette Mennel, Abgeordnete vom Nationalrat und Landtag und Bundesrat Edgar Mayer, vom Sportservice Michael Zangerl, Sebastian Manhardt vom Olympiastützpunkt Dornbirn, Messe Neo-Geschäftsführerin Sabine Treimel-Tichy, Gottfried Schröckenfuchs, Elmar Konzett um nur einige zu nennen ließen sich dieses Event nicht entgehen.

Als Schwerpunkt neben der Präsentation des Sportjahrbuch wurde nochmals auf das Highlight Olympia Rio eingegangen. Für die Olympiastarter Thomas Mathis, David Obernosterer und Lisi Baldauf bleibt der Auftritt in Brasilien unvergessen. 21 WM-Titel, 19 Vize WM-Titel und 18 dritte Ränge bei WM gab es für Vorarlberg im Vorjahr zu bejubeln. Bei EM wurden 29 Gold-, 18 Silber- und 19 Bronzemedaillen geholt. Im Sportjahrbuch 2016 gibt es dazu sämtliche Informationen inklusive Übersicht über alle Ländle Sportler bei den Olympischen Spielen, bei WM- und EM, den Topplatzierungen bei nationalen Titelkämpfen. Für Unterhaltung sorgte die Tanzgruppe Dance Art Dornbirn mit dreimaligen Vizeweltmeistertitel.

Dank für Engagement

Ihren Dank richteten Wallner und Mennel an die heimischen Athletinnen und Athleten und an Angelika Kaufmann-Pauger und Astrid Koglek für die ansprechende Gestaltung des Sportjahrbuchs 2016. Rund 3000 Stück sind gedruckt und können im Buchhandel erworben werden.