VIDEO! Eine große Chance hat HC Rankweil vertan

Erstmals durfte der HC Samina Rankweil im Schweizer Pokal ran. Mit der 3:6-Heimniederlage gegen Thalwil im Rahmen der Qualifikation des Cupbewerb der Eidgenossen war es für die Cracks von Spielertrainer Bernd Schmidle nur ein kurzes Gastspiel. Die Rankweiler haben eine große Chance vertan, hätte man doch einmal in der Vereinsgeschichte gegen ein ganz großes Profiteam aus der Schweiz spielen können. Nach 42 Minuten lag Rankweil gegen Thalwil mit 1:5-zurück. Resultatskosmetik betrieb Andreas Beiter: Der Stürmer erzielte alle drei Rankweiler Treffer, das war aber zuwenig. Eine ganze Fülle von Hochkarätern hat Rankweil während der gesamten Spielzeit ausgelassen oder scheiterte immer wieder am glänzenden Thalwil-Keeper King Hang Poon. Rankweil gehen ohnehin am Saisonende die Spieler aus: Sonst schon eine sehr dünne Spielerdecke und dann kommt auch noch Verletzungspech dazu: Gegen Thalwil fehlten zudem Robin Rederer, Moritz Pilgram zurück nach Widnau, Michael Beiter weilt in Japan, Gerhard Salzer, Rudi Mock und Domingo Usubelli verhindert.

VIDEO GROSSE DISKUSSION ZWECKS AUSSCHLUSS VON THALWIL JONATHAN BRÜGGER