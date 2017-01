Ein ganz besonderer Heiratsantrag in der Messehalle

Was war das für ein emotionaler und sehr überraschender Auftritt von SW Bregenz-Kicker Sidinei de Oliveira nach dem Spiel von Volleyballclub Dornbirn und Bisamberg vor vielen Zuschauern in der Dornbirner Messehalle. Der 32-jährige Doppelstaatsbürger “Sid” machte seiner Freundin Veronika Reiner, Spielerin vom VC Dornbirn, per Mikrofon einen Heiratsantrag. Die Hochzeit wird am 18. August 2018 in Vorarlberg stattfinden. Ein Wunsch ist es, dass die Mutter von Sid aus Brasilien zum Hochzeitsfest kommt. Sidinei de Oliveira und Veronika Reiner sind seit zwei Jahren ein Liebespaar. “Ich freue mich wahnsinnig über den Heiratsantrag vor allem, weil Sid über seinen Schatten gesprungen ist und mein Schatz das vor so vielen Leuten gemacht hat. Ich bin sehr stolz auf Sid. Ich freu mich auf die Zukunft mit Sid als meinen zukünftigen Mann”, freut sich Veronika Reiner (28). Für Sidinei de Oliveira ist es schon die zweite Heirat mit einer Sportlerin. (VOL.AT/tk)