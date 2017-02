VIDEO! EHC Montafon steht im Finale, Walter Buaba out

VIDEO! HC WALTER BUABA vs EHC MONTAFON 2. HALBFINALE IN VEHL-1



Zweimal konnte HC Walter Buaba im Rückspiel gegen EHC Montafon den Rückstand wettmachen. Doch die Montafoner waren eine Nummer zu groß. Nach dem 7:3-Heimsieg entschieden Patrick Ganahl und Co. auch das zweite Duell im Halbfinale der VEHL-1 klar für sich. 200 Zuschauer in Rankweil mussten mit ansehen, dass der Montafoner Christoph Willi nach einem Foul von Marcel Matt (wurde ausgeschlossen) mit Tragbahre vom Eis getragen wurde und danach mit der Rettung ins Spital gebracht wurde. Eine Knieverletzung lautet die erste Diagnose und Willi droht beim Finale nicht dabei zu sein. Für HC Walter Buaba ist die Saison zu Ende, EHC Montafon darf nach der zweiten Finalteilnahme in der VEHL vom Meistertitel träumen.

VEHL-1, Halbfinale, Spiel 2: HC Walter Buaba – EHC Montafon 2:8 (2:2, 0:3, 0:3)

Torfolge: 3:01 0:1 Peter (PP), 7:04 1:1 Mayer, 7:54 1:2 Kyllönen, 12:48 2:2 Felder, 21:15 Ganahl (PP), 34:13 2:4 Peter, 35:42 2:5 Colleoni (PP), 41:49 2:6 Tschofen (SH), 50:58 2:7 Ganahl (PP), 56:20 2:8 Vonier

EHC Montafon – HC Walter Buaba 7:3 (2:0, 2:3, 3:0) Torfolge: 9. 1:0 Peter, 11. 2:0 Kyllönen, 21. 2:1 Beck, 23. 2:2 Hofer, 25. 3:2 Romagna, 26. 3:3 Klien, 33. 4:3 Colleoni, 45. 5:3 Colleoni, 55. 6:3 Ganahl, 55. 7:3 Colleoni

EHC Montafon führt in der Best of three-Serie 2:0 und steht im Finale