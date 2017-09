Video! Dominik Baldauf träumt von einem Olympiastart

INTERVIEW DOMINIK BALDAUF AUS SULZBERG ÜBER DEN TRAUM VON OLYMPIA

Der Sulzberger Dominik Baldauf will bei der Olympiade 2018 in Korea im Langlauf-Sprint dabei sein und Geschichte schreiben. Die Vorbereitung auf das Olympiajahr verläuft für den Wälder nach Plan. Praktisch konstant ist er mit dem ÖSV bei diversen Kursen in der Ramsau, Livigno und Norwegen unterwegs. Nächste Woche geht es drei Wochen auf den Gletscher nach Ramsau. WC Start ist für November geplant. Viele Ziele für Dominik Baldauf in dieser Saison: Heim WC in Seefeld im Jänner, WC Halbfinale im Sprint, Tour de Ski und erstmals die Teilnahme am Wasalauf.