Video-Botschaft von Ralph Krueger: 20 Jahre nach dem Euroliga-Sieg

Vor 20 Jahren holte die VEU Feldkirch sensationell den Euroleague Champions-Titel, was mit dem Champions League-Titel im Fußball vergleichbar ist. Der damalige Erfolgs-Coach Ralph Krueger hat jetzt eine Video-Botschaft an die Feldkircher gesendet.

In der Ära von Ralph Krueger mit dem Schweden-Duo Rundqvist/Gustafsson holte die VEU-Feldkirch fünf Meisterschaften in Österreich, vier Siege in der Alpenliga und als Höhepunkt der Triumph in der

gegen HK Dynamo Moskau. Heute, am 25. Jänner 2018, jährt sich der größte Erfolg einer österreichischen Eishockeymannschaft zum 20. Mal. Aus diesem Anlass hat Ralph Krueger jetzt eine Video-Botschaft an seine alten Freunde, Fans und Mitstreiter bei der VEU Feldkirch gesendet.

Der Triumph der VEU In einem dramatischen Finalspiel in der Vorarlberghalle gelang am 25.Jänner 1998 die Sensation. Das ist die Zusammenfassung der größten Partie in der VEU-GEschichte.

In der EHL wird die Gruppe C mit nur einer Niederlage, 1:3 auswärts gegen IK Storhamar (NOR), gewonnen, wobei beide Spiele gegen den Kölner EC gewonnen wurden. Im Play-Off wurde die finnische Mannschaft von Hämeenlinna mit einem 4:4 auswärts und einem 7:2 vor 7.500 Zuschauern in der Vorarlberghalle ausgeschaltet.

Als dann auch noch der Zuschlag zur Austragung des Final-Four-Turniers an Feldkirch vergeben wurde, träumte jeder rund um die VEU Feldkirch vom EHL-Meistertitel. Dass dieser dann mit Siegen über Petra Vsetin (3:2 n.V.) und Dynamo Moskau (5:3) Wirklichkeit wurde grenzt an ein Wunder, und ist nur Dank der ausgezeichneten Arbeit von Ralph Krueger und seiner Mannschaft in den vorherigen Jahren zu begründen.

10-Jahresfeier zum Euroliga-Sieg

2008 feierte die VEU bereits das 10-jährige Jubiläum des EHL-Sieges. Trainerlegende Ralph Krüger stemmte noch einmal den Euroligapokal, den er 10 Jahre zuvor mit seiner Mannschaft gegen Dynamo Moskau gewonnen hatte.

Bild: facebook.com/VEUFeldkirch ©Bild: facebook.com/VEUFeldkirch