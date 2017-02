VIDEO! Bischoff: “Garantiere eine Fortsetzung vom Turnier”

Vor zehn Jahren hat RW Rankweil Präsident Ulli Bischoff die große Hallenfußballturnierserie für Nachwuchsmannschaften wieder auferstehen lassen und die Breitensportveranstaltung hat sich schon längst in der Region Oberland etabliert. Am 23. März bei der Jahreshauptversammlung legt Ulli Bischoff sein Amt als längstdienender RW-„Boss“ zurück. Die Jubiläumsauflage des NW-Hallenturnieres wird seine letzte große Herausforderung in seiner Ära. „Ich garantiere, dass das Raiffeisen Rankweiler Hallenturnier auf alle Fälle fortgesetzt wird“, so Ulli Bischoff. Erinnerungen an die Wiedergeburt des Turnieres wurden wach: Mit 15 teilnehmenden Teams haben wir gestartet. Jetzt sind es zum großen Jubiläum 215 Mannschaften. „Wir hatten fast 300 Nennungen und mussten einigen Vereinen sogar aus Zeitgründen absagen“, fügte Bischoff hinzu. Erstmals geben sich zum zehnten Geburtstag acht Altherren-Teams in Rankweil die Ehre. Zum Abschluss werden die Bambinis auf dem Parkett die ersten Gehversuche vor vielen Zuschauern machen.

Kurz vor Turnierstart stattete Bischoff beim Hauptsponsor, der Raiffeisenbank Rankweil, einen Besuch ab und bedankte sich für die jahrelange Unterstützung. Bischoff übergab Direktor Marte ein kleines Geschenk.

Mit der Raiffeisenbank Rankweil, der Firma Ender Klimatechnik und Nägele Wohnbau präsentierte RW Rankweil-Präsident Ulli Bischoff kurz vor dem Turnierstart in der Volksschulturnhalle Montfort ab dem 17. Februar drei alte Hauptsponsoren. „Fußball bietet für uns die ideale Plattform und bringt die Jugend in vielen verschiedenen Altersstufen auch in den Wintermonaten zusammen. Bei der sinnvollen Freizeitbeschäftigung können sich die jungen Kicker fit halten. Auch die ausländischen Sportler werden integriert“, spricht Raiffeisenbank Rankweil-Direktor Roland Marte Klartext. Für Raiba-Direktor Marte ist auch ganz erfreulich, dass bei Rot-Weiß ein homogenes Umfeld für die Sponsoren in den letzten Jahren, was auch ein großer Verdienst von Ulli Bischoff ist, geschaffen wurde. Die Raika Rankweil ist schon seit der Auferstehung der Hallenturnierserie großzügiger Partner und unterstützt auch die beiden Kampfmannschaften in Rankweil. Die Raiba Rankweil hat auch die Patenschaft für die U-18-Elf übernommen.

10. Raika Hallenfußballturnier für Nachwuchsmannschaften in Rankweil

Veranstalter: FC RW Rankweil

Ort: Volksschulturnhalle Montfort Rankweil

Hauptsponsoren: Raiffeisenbank Rankweil, Ender Klimatechnik, Nägele Wohnbau Sulz

Zeitplan der Veranstaltung: 17./18./19. Februar, 24./25./26. Februar, 3./4./5. März

Teilnehmer: 215 Mannschaften aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich

Gesamt Mannschaften: 215 Mannschaften; U-16 – 26 Mannschaften; U-13 – 15 Mannschaften; U-12 – 18 Mannschaften; U-11 – 30 Mannschaften; U-10 – 32 Mannschaften; U-9 – 34 Mannschaften; U-8 – 20 Mannschaften; U-7 – 22 Mannschaften

Freitag, 17. Februar 2017: U-11: Vorrunde von 14.30 – 17.15 Uhr; Altherren: 18- 22 Uhr 8 Mannschaften mit SK Brederis, FC Dornbirn, FC Montlingen, VfB Hohenems, Tennisclub Rankweil, FC Klaus, RW Rankweil I, RW Rankweil II

Samstag, 18. Februar; U-16: 4 Vorrunden: Gruppe 1: 8.45 bis 12.15 Uhr; Gruppe 2: 12.45 bis 15.30 Uhr; Gruppe 3: 16 bis 18.45 Uhr; Gruppe 4: 19 bis 22 Uhr;

Sonntag, 19. Februar; U-11: 8.30 bis 11 Uhr; U-12: 11.15 bis 18.45 Uhr;

Freitag, 24. Februar; U-8: 16 – 18 Uhr; U-16: 18.30 – 22.30 Uhr

Samstag, 25. Februar; U-11; U-13;

Sonntag, 26. Februar; U-8; U-9;

Freitag, 3. März; U-8; U-12;

Samstag, 4. März; U-10;

Sonntag, 5. März; Bambini; U-7; U-9;

VIDEO! RW RANKWEIL PRÄSIDENT BEIM TURNIERSPONSOR RAIKA RANKWEIL