Video! Austria Lustenau deklassiert im Ortsduell den FC

VIDEO! MANNSCHAFTSPRÄSENTATION IM GLASHAUS DER LUSTENAUER AUSTRIA

Die Startaufstellung der Grün-Weißen bis zur Halbzeit entspricht wohl auch wie Austria Lustenau im ÖFB Cup in Striepfing/Weiden antreten wird. Auch in der Meisterschaft in Runde eins dürfte Austria Lustenau in Floridsdorf einzig Ronivaldo in der Startelf neu dazukommen. Beim Bestschießen im Ortsduell war es für die Truppe um Trainer Andreas Lipa nur eine lockere Trainingseinheit. 23 (!) Kaderspieler brachte die Austria zum Einsatz. Auch die zuletzt rekonvaleszenten Goalie Alexander Sebald und Innenverteidiger Firat Tuncer spielten eine Halbzeit lang. Sieben Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein, Lucas Barbosa, Paulo Victor und Daniel Sobkova trafen jeweils im Doppelpack. Der Spanier Joao Pedro und Langzeitausfall Sandro Djuric fehlten.

Test

SC Austria Lustenau – FC Lustenau 13:0 (9:0)

Reichshofstadion, 1200 Zuschauer, SR Gangl

Torfolge: 12. 1:0 Lovric, 15. 2:0 Lucas Barbosa, 19. 3:0 Joppich, 21. 4:0 Lucas Barbosa, 28. 5:0 Paulo Victor, 32. 6:0 Jakob Bösch (Eigentor), 39. 7:0 Dossou, 43. 8:0 Paulo Victor, 45. 9:0 Lucas Barbosa, 48. 10:0 Sobkova (Freistoß), 66. 11:0 Sobkova, 69. 12:0 Daniel Tiefenbach, 81. 13:0 Ronivaldo

SC Austria Lustenau (1. HZ): Mohr; Grasegger, William, Kobleder, Dorn; Krainz, Lovric; Dossou, Paulo Victor, Joppich; Lucas Barbosa

SC Austria Lustenau (2. HZ): Sebald; Lang, Friedrich, Tuncer, Avramovic; Daniel Tiefenbach, Bergmeister, Sobkova, Pavlovic (82. Nicolai Bösch); Monteiro, Ronivaldo

FC Lustenau: Schantl; Hotaman, Behr, Jakob Bösch, Gerencir; Can, Moritz Bösch; Stanojevic, Batuhan Karakas; Zengin, Moosmann: Eingewechsel wurden: Sohler, Scheffknecht, Grabher, Hollenstein, Erdogan, Türkeli, Grabherr, Felder