VIDEO! Alberweiler verhindert den Hattrick von Rankweiler Ladies

Deutscher Triumph beim 4. Sparkassen Damenmasters in Feldkirch. Der Tabellenführer in der deutschen Oberliga (dritthöchste Frauenklasse in Deutschland), SV Alberweiler holt sich beim ersten Antreten souverän den Turniersieg. Damit verhinderte der frischgebackene neue Frauen-Champion in der Halle den Hattrick der Rankweiler Ladies. Im Endspiel behielt Alberweiler gegen Rankweil mit 2:0 die Oberhand. Die Deutschen stellten auch die beste Spielerin und Torfrau. Als beste Torschützin wurde die Rankweilerin Veronika Vonbrül ausgezeichnet. Vorderland I ohne Michelle Knapp, Ysaura Garrido, Sheila Sanchez Pose blieb im kleinen Finale gegen die SPG Feldkirch/Rankweil 1b siegreich.

4. Sparkassen Damenmasters 2017 in Feldkirch

Veranstalter: FC BW Sparkasse Feldkirch

Austragungsort: Reichenfeldhalle Feldkirch

Spiel um Platz eins

SV Alberweiler (Ger) – FC RW Rankweil 2:0

Spiel um Platz drei

FFC fairvesta Vorderland – SPG Feldkirch/Rankweil 1b 2:0

Spiel um Platz fünf

FFC fairvesta Vorderland 1b – ESV Bludenz 4:3 i.P./0:0

Spiel um Platz sieben

FFC fairvesta Vorderland 1c – ESV Bludenz 2:0

Beste Spielerin des Turnieres: Romania Neuß SV Alberweiler

Beste Torschützin des Turnieres: Veronika Vonbrül FC RW Rankweil

Beste Torfrau des Turnieres: Melanie Geiselhart SV Alberweiler

Halbfinale

FC RW Rankweil – SPG Feldkirch/Rankweil 1b 2:0

SV Alberweiler (Ger) – FFC fairvesta Vorderland 5:4 i.P/1:1

Finalrunde, Gruppe 1, Gruppe 2 (Ergebnisse): Rankweil – Vorderland 1:0, Vorderland 1b – Bludenz 1b 4:0, Alberweiler – Bludenz 2:0, SPG Feldkirch/Rankweil – Vorderland 1c 2:0, Rankweil – Vorderland 1b 2:0, Vorderland – Bludenz 1b 6:0, Alberweiler – SPG Feldkirch/Rankweil 4:0, Bludenz – Vorderland 1c 1:0, Bludenz 1b – Rankweil 0:3, Vorderland 1b – Vorderland 1:2, Vorderland 1c – Alberweiler 0:4, SPG Feldkirch/Rankweil 1b – Bludenz 1:0

Tabelle, Finalrunde Gruppe 1

1.RW Rankweil 3 3 0 0 6:0 9

2.Vorderland 3 2 0 1 8:2 6

Vorderland 1b 3 1 0 2 5:4 3 ESV Bludenz 1b 3 0 0 3 0:13 0

Tabelle, Finalrunde Gruppe 2

1.Alberweiler 3 3 0 0 10:0 9

2.SPG Feldkirch/Rankweil 1b 3 2 0 1 3:4 6

ESV Bludenz 3 1 0 2 1:3 3 Vorderland 1c 3 0 0 3 0:7 0

Vorrunde, Gruppe 1 (Ergebnisse): Vorderland 1c – Vorderland 1b 0:3, Rankweil – Bludenz 1:0, Vorderland 1b – SPG Kennelbach 1:0, Bludenz – Vorderland 1c 2:0, SPG Kennelbach – Rankweil 0:9, Vorderland 1b – Bludenz 3:4, SPG Kennelbach – Vorderland 1c 0:1, Rankweil – Vorderland 1b 1:0, Bludenz – SPG Kennelbach 4:0, Vorderland 1c – Rankweil 0:4

Tabelle

1.Rankweil 4 4 0 0 15:0 12

ESV Bludenz 4 3 0 1 10:4 9 Vorderland 1b 4 2 0 2 7:5 6 Vorderland 1c 4 1 0 3 1:9 3 SPG Kennelbach 4 0 0 4 0:15 0

Vorrunde, Gruppe 2 (Ergebnisse): SPG Feldkirch/Rankweil 1b – ESV Bludenz 1b 2:0, Vorderland – Albersweiler 0:1, SPG Feldkirch/Rankweil 1b – Vorderland 0:4, ESV Bludenz 1b – Albersweiler 0:6, Albersweiler – SPG Feldkirch/Rankweil 1b 6:0, Vorderland – ESV Bludenz 1b 3:0

Tabelle

1.Albersweiler 3 3 0 0 13:0 9

2.Vorderland 3 2 0 1 7:1 6