VfGH-Präsident Holzinger hofft auf baldige Nachbesetzung

Präsident Gerhart Holzinger hofft, dass sein und die beiden anderen mit Jahresbeginn freiwerdenden Posten im Verfassungsgerichtshof bald nachbesetzt werden. "Denn jede lange Vakanz beeinträchtigt die Handlungsfähigkeit", sagte er im APA-Interview. Im Regierungsprogramm hätte er sich ambitioniertere Schritte zur Stärkung der Demokratie gewünscht.

Es wäre sehr zu hoffen, dass endlich tatsächlich Schritte zur stärkeren Einbeziehung der Bürger sowie zur Staatsreform gesetzt werden. Für den VfGH und den Rechtsstaat insgesamt deponierte er die Hoffnung, dass es in Österreich keine Rückschritte gibt – und die negativen Entwicklungen in Polen oder Rumänien nicht auf andere Staaten übergreifen.

Einen für den Rechtsstaat problematischen Punkt sieht Holzinger im Regierungsprogramm: Es ist geplant, in Asylsachen die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu streichen. Für den VfGH würde dies zudem “das Problem verschärfen”, sei er doch ohnehin schwer belastet mit Asylsachen. Sie machen 40 bis 45 Prozent der Fälle aus. Ohne Möglichkeit, sich an den VwGH zu wenden, würden noch mehr Fälle an den VfGH herangetragen.