VfGH berät Leopoldstadt-Wahl und Gorbach-Beschwerde

Verfassungsrichter haben gewichtiges Wort - © APA (Archiv)

Der Verfassungsgerichtshof ist am Donnerstag in die in die erste Session des laufenden Jahres gestartet. Auf der Tagesordnung stehen u.a. die Anfechtung der Bezirksvertretungswahl in Wien-Leopoldstadt sowie die Beschwerde des früheren Vizekanzlers Hubert Gorbach hinsichtlich der Politikerpension des Landes Vorarlberg.