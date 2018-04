VfB-Torjäger Sefa Gaye ist ein Objekt der Begierde

Zwei VfB Hohenems Spieler wollen in den Profizirkus, ein Torjäger hat lukrative Angebote aus dem Ausland.

Mit Goalie Daniel Erlacher und Mittelfeldspieler Luka Dursun träumen zwei Kaderspieler von VfB Hohenems ab der kommenden Meisterschaft mit dem Einstieg in eine Profikarriere. Die Grafenstädter könnten nach den Außenbahnspielern Camillo Häusle und Matthias Brugger (beide Studium in Wien-es stand in den VN) und Erlacher und Dursun noch einen weiteren Leistungsträger verlieren. Goalgetter Sefa Gaye hat lukrative Angebote aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vorliegen und viele Vereine buhlen um den 23-Jährigen. In dieser Saison hat Gaye schon zehn Mal ins Schwarze getroffen und hatte maßgeblichen Anteil mit 19 Treffern am Hohenemser Wiederaufstieg in die Regionalliga West. Im Heimspiel gegen Seekirchen fehlt Gaye aber wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Auch Fabian Pernstich und Jogi Klammer sind nicht einsatzbereit.