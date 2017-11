VEU-Kooperation für HC Rankweil ein wahrer Glücksgriff

Alle Neune für den HC Samina Rankweil. Matchwinner für die Rankweiler beim 9:4-Heimsieg gegen Vorjahresfinalist Bulldogs Dornbirn waren die bärenstarken VEU-Kooperationsspieler Niklas Gehringer, Benjamin Kyllönen und Alexander Ritzinger.

Für den HC Samina Rankweil ist die Kooperation mit der FBI VEU Feldkirch bislang als wahrer Glücksgriff. Die Schützlinge von Spielertrainer Michal Kopas haben alle fünf Meisterschaftsspiele in der VEHL-1 für sich entschieden und bleiben an der Tabellenspitze. 22 (!) von den bisherigen 30 Treffern der Rankweiler in den fünf Partien schoss das neue Trio-Infernale mit Benjamin Kyllönen (9 Tore), Alexander Ritzinger (7) und Niklas Gehringer (6). Die drei Topscorer der Rankler sind für den HC Samina Rankweil bisher eine große Bereicherung und haben einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug zum Saisonstart nach der Neuorientierung. Aber alle VEU-Kooperationspieler präsentieren sich als richtige Verstärkung. Dazu kommt die sehr gute Mischung mit den Routiniers wie Kapitän Philipp Amann, Michal Kopas, Robin Rederer und Rudi Mock.