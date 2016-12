VEU Feldkirch will Neumarkt besiegen

Die starken Südtiroler haben zuletzt starke Leistungen abgeliefert. Jesenice besiegt und die Rittner Buam bis ins Penaltyschießen gefordert.

Aber es gibt in der Sky Alps Hockey League bekanntlich keine leichten Aufgaben. Für die Montfortstädter sind Punkte im Kampf um die Top Sechs nun immens wichtig, speziell wenn man auf die Tabelle schaut. Von hinten rücken Asiago, Cortina, Zell am See und eben Neumarkt näher und der Punktevorsprung auf Platz Sieben schmolz zuletzt auf 7 Punkte.

Mit dem lautstarken Heimpublikum im Rücken wollen die VEU Cracks aber wieder auf die Siegerstrasse zurück kehren und wichtige Zähler gutschreiben. Kräftemäßig dürfte für Coach Michael Lampert alles im Grünen sein, derzeit sind alle Spieler fit.

FBI VEU Feldkirch – HC Neumarkt Riwega

Feldkirch, Vorarlberghalle, Montag 26.12.2016, 18:00h