VEU Feldkirch vor dem zweiten Heimsieg

Am Samstag kommt der nächste Südtiroler Club zu Besuch nach Feldkirch. Die Wildgänse sind derzeit noch punktelos und wenn es nach der VEU geht soll das zumindest bis zur übernächsten Runde der Alps Hockey League auch so bleiben.

Derzeit liegen die Neumarkter zusammen mit dem KAC am Tabellenende. Unterschätzen darf man in der Liga aber keinen Verein und es wird eine gute Leistung über 60 Minuten brauchen um die Punkte in Feldkirch zu behalten.

Die Feldkircher dürften mit breiter Brust ins Heimspiel gehen. Denn die Leistung in Cortina konnte sich sehen lassen.

Die Fans dürfen sich jedenfalls auf einen tollen Eishockeyabend freuen zu dem Spielsponsor Beck AG www.beck-ag.com recht herzlich einlädt.

FBI VEU Feldkirch – HC Neumarkt

Feldkirch, Vorarlberghalle, Samstag 30.09.2017, 19:30h