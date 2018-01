VEU Feldkirch steht vor einem Pflichtsieg

Im Heimspiel gegen EC Kitzbühel hat die VEU Feldkirch drei Punkte eingeplant.

Die Adler aus Kitzbühel gastieren am Samstag in der Vorarlberghalle. Die Greifvögel aus der Gamsstadt überqueren in diesem Jänner bereits zum Dritten Mal den Arlberg. Die beiden ersten Westderbys des Kalenderjahres 2018 in Dornbirn und Lustenau haben die Tiroler knapp verloren, forderten die Gegner aber über sechzig Minuten voll.