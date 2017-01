VEU Feldkirch in Asiago zum Siegen verdammt

Nun trifft man am Samstag erneut auf einen direkten Konkurrenten was eine Platzierung in den Top Sechs anbelangt. Mit dem Tabellensechsten aus Asiago trifft man dabei auf einem absoluten Titelaspiranten. Die Oberitaliener galten schon vor Saisonbeginn als einer der heißesten Tipps um die AHL Krone, starteten aber miserabel in die Saison. Zur Mitte des Grundurchganges zeigten die Italiener aber ihre Stärke und legten eine Siegesserie von 13 Spielen hin, die erst durch die beiden an der Tabellenspitze liegenden Konkurrenten aus Ritten und Bruneck gestoppt wurde.

Nicht nur aus dieser Tatsache weiß man in Feldkirch welch schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Coach Michael Lampert zukommt. Im zweitletzten Spiel des Grunddurchganges braucht die VEU dringend Punkte und die wären im direkten Duell gegen den italienischen Konkurrenten doppelt wertvoll.

Verzichten muss die VEU nach wie vor auf Verteidiger Sven Grasböck, der Rest der Mannschaft sollte komplett die Auswärtsfahrt mitmachen können.

Asiago Hockey – FBI VEU Feldkirch

Asiago , Odegar Asiago , Samstag 14.01.2017, 20:30h