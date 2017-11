Vettel nach Brasilien-Sieg vor Vizeweltmeistertitel

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel steht nach dem Sieg beim Grand Prix von Brasilien vor dem Vize-Weltmeistertitel in der Formel 1. Der Deutsche gewann am Sonntag in Interlagos vor Pole-Position-Mann Valtteri Bottas im Mercedes und seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Der nach seinem Qualifying-Unfall als Letzter aus der Boxengasse gestartete Weltmeister Lewis Hamilton wurde Vierter.

Vettel feierte seinen insgesamt 47. Sieg und geht nach dem fünften Erfolg in dieser Saison mit 22 Punkten Vorsprung auf Bottas in das Finale am 26. November in Abu Dhabi.