Vettel mit Start-Ziel-Sieg in Bahrain

Sebastian Vettel holte sich nach dem Auftaktsieg in Australien auch den Sieg im GP von Bahrain. Auf den Rängen zwei und drei folgten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel ging von der Pole Position ins heutige Rennen in Bahrain. Dahinter überholte Bottas den zweiten Ferrari von Räikkönen bereits in der ersten Kurve. Dahinter konnte Lewis Hamilton bereits am Start von Startplatz neun aus einige Plätze gut machen und war hinter Vettel, Bottas und Räikkönen schnell auf dem vierten Rang.

Im weiteren Rennverlauf drehte Vettel an der Spitze einsam seine Runden. Dahinter gab es einen dramatischen Zwischenfall in der Boxengasse. Räikkönen bekam zu früh das grüne Licht und fuhr beim Start nach seinem Stopp einen Mechaniker um. Der Finne blieb sofort stehen und beendete das Rennen, während der Mechaniker ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Auf der Strecke kämpfte sich Bottas in den letzten Runden immer näher an Vettel heran und startete in der Finalrunde einen Angriffsversuch, den Vettel jedoch cool abwehren konnte. So feierte der WM-Spitzenreiter im zweiten Rennen seinen zweiten Erfolg. Die Mercedes-Piloten Bottas und Hamilton komplettierten das Podest. Dahinter überraschte Pierre Gasly (Torro Rosso) mit dem vierten Rang. Auch Kevin Magnussen (Haas), Nico Hülkenberg (Renault), Fernando Alonso (McLaren), Stoffel Vandoorne (McLaren), Marcus Ericsson (Sauber) und Carlos Sainz (Renault) holten WM-Punkte. Die beiden Red Bull Piloten Verstappen und Ricciardo beendeten das Rennen nicht.