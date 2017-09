Hamilton in Malaysia aus Pole – Schock für Vettel

Für Vettel wird es im WM-Kampf mit Hamilton eng - © APA (AFP)

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat beim Formel-1-GP von Malaysia seine 70. Pole Position erobert und startet am Sonntag (9.00 Uhr MESZ) neben Kimi Räikkönens Ferrari aus der ersten Position in das 15. von 20 WM-Saisonrennen. Hamilton-Verfolger Sebastian Vettel hingegen konnte wegen eines Motordefektes nicht am Qualifying teilnehmen und muss mit seinem Ferrari von ganz hinten los fahren.