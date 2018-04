Vettel im Baku-Abschlusstraining vor Hamilton voran

Der Deutsche Sebastian Vettel hat sich am Samstag im Formel-1-Abschlusstraining zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Star und WM-Spitzenreiter verwies am Samstag Verfolger Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Vettel war in 1:43,091 Minuten 0,361 Sekunden schneller als der Engländer. Dritter wurde Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen.

Für den Freitag-Trainingsschnellsten Daniel Ricciardo aus Australien reichte es im Red Bull nur zu Rang zwölf. Vettel war in den Freitag-Sessions nur auf die Ränge zehn und elf gekommen.

Nach einem Crash von Williams-Neuling Sergej Sirotkin neun Minuten vor Ende musste das Abschlusstraining unterbrochen werden. Der Russe konnte selbstständig wieder aus seinem Wagen steigen, nachdem er mit der rechten Seite in die Streckenbegrenzung gerast war. Das Qualifying war für Samstag um 15.00 Uhr MESZ angesetzt.