Vettel gewann in Ungarn vor Räikkönen, Hamilton nur Vierter

Doppelerfolg für Ferrari - © APA (AFP)

Sebastian Vettel hat beim Grand Prix von Ungarn einen Start-Ziel-Sieg gefeiert und vor Kimi Räikkönen für den zweiten Ferrari-Doppelerfolg in der Formel-1-WM 2017 gesorgt. Weil Lewis Hamilton auf den letzten Metern Platz drei an seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas zurückgab, hat Vettel vor der WM-Sommerpause 14 Punkte Vorsprung auf den Briten. Weiter geht es am 27. August in Spa.