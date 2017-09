Vettel-Boss schimpft: “Wir haben versagt!”

Ferrari-Patron poltert. - © AP

Lewis Hamilton gefällt die Rolle als “Bösewicht”. Der Engländer genoss es sichtlich, Ferrari-Star Sebastian Vettel ausgerechnet in Monza erstmals in dieser Saison die Führung in der Formel-1-WM entrissen zu haben. Der Grand Prix von Italien könnte so etwas wie die Wende gewesen sein. Erstmals in diesem Jahr gewann ein Fahrer zwei Rennen in Serie.