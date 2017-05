Vespa-Lambretta Club schaffte erste Ausfahrt doch noch

Seit 1996 veranstaltet der Vespa-Lambretta Club Vorarlberg Ausfahrten, Treffen und Events um die italienischen Kultroller Vespa und Lambretta und erfreut sich stets zunehmender Beliebtheit. “Aufgrund des Ausnahmezustandes ‘Schnee Ende April’ verschieben wir letztmalig unser Opening auf den 6. Mai 2017” hieß es seitens der Organisatoren um Obmann Michael Barbisch. Zuvor musste das ursprünglich auf 22. April geplante alljährliche “Opening” stolze zweimal verschoben werden – vergangenen Samstag klappte es dann endlich, auch wenn angenehme Frühlingstemperaturen weit gefehlt waren.

Treffpunkt ist stets das Möslestadion in Götzis, wo sich ein buntes Bild aus nostalgischen wie auch neuen Motorrollern bietet – und es kommen nicht nur solche, die mit ihren Prachtzweirädern selber mitfahren, sondern auch viele Zuschauer, welche stets vom Start begeistert sind. Wenn sich über hundert Vespas und Lambrettas, liebevoll gepflegt und restauriert, zeitgleich in Bewegung setzen ist es nicht nur ein Hingucker, sondern auch etwas für die Ohren, schließlich klingen die Kultroller auch ganz typisch. Die Route beim Opening 2017 führte vom Mösle über Altstätten-Stoss-Gais-Bühler-Speicher-Wald-Heiden-Wolfhalden-Walzenhausen-Berneck wieder zurück nach Götzis und dauerte gemütliche dreieinhalb Stunden. Ein Begleitfahrzeug mit Werkzeugkoffer durfte natürlich auch nicht fehlen. Zurück in Götzis ging es noch in die Pizzeria Casa Antica, um weiter fachzusimpeln und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen – schließlich macht so eine Rundfahrt ins benachbarte Appenzell ordentlich Hunger. Weitere Infos unter www.vespa-lambretta.org.