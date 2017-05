Verwesendes “Meeresmonster” gibt Rätsel auf

Erstmals gesichtet wurde das 15 Meter lange „blutende Ding“ am vergangenen Dienstag vor der Küste der indonesischen Insel Seram. Seither geistert der Kadaver durch die sozialen Medien und lässt Nutzer rätseln.

Ein Tweet des US-Autors Nick Andersen, der Fotos des undefinierbaren Kadavers zeigt, wurde fast 150.000 Mal geteilt.

a giant

unidentified

dead thing

is decomposing off the coast of the indonesian island of seram

and nobody

knows

what

it

is pic.twitter.com/zPjpyOtdjJ

— Nick Andersen (@nicktheandersen) 12. Mai 2017