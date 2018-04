Verurteilt und noch ausgelacht

Auch wer selten dämliche Straftaten begeht, ist mit Konsequenzen konfrontiert und wird bestraft.

Strafrechtler mögen privat Sinn für Humor haben, geht es um Anklagen, zählt nur die Frage, ob ein gesetzlicher Tatbestand erfüllt ist oder nicht. So nutzte es den zwei jungen Männern im April 2012 wenig, dass ihre Straftat im Saal für breites Grinsen sorgte. Ein 26-jähriger Koblacher wollte seine Verflossene mit einer beeindruckenden Tat zurückgewinnen und engagierte seinen Kumpel, er solle den Räuber spielen. Bei dem inszenierten Überfall in einem Feldkircher Waldstück schlug er den „Räuber“ mutig in die Flucht, ließ sich sogar verletzen und brachte der jungen Frau die „erbeutete“ Handtasche zurück. Der Schwindel flog auf, wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung mussten die beiden 1200 und 1440 Euro Strafe bezahlen.