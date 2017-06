Verunglückte Wanderin dank “Find my Phone” rasch gefunden

Ortungsfunktion hilft der Bergrettung bei der Suche - © APA (Gindl)

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat am Mittwochabend die Salzburger Bergrettung eine verunglückte Person dank des Handyortungssystems “Find my Phone” rasch gefunden. In Leogang im Pinzgau war eine 53-Jährige bei einer Wanderung Richtung Birnbachloch in einen Graben gestürzt. Dabei zog sich die Einheimische schwere Kopfverletzungen zu, berichtete die Bergrettung am Donnerstag.