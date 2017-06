May steht vor Bewährungsprobe - © APA (AFP)

Drei Wochen nach ihrem Debakel bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien steht Premierministerin Theresa May vor ihrer ersten Vertrauensabstimmung im Unterhaus: Am Donnerstag stimmen die Abgeordneten über Mays Regierungsprogramm ab. Seit ihrer Niederlage ist May auch in ihrer eigenen Partei geschwächt. Die Abstimmung ist ein Test, ob sie sich als Premierministerin wird halten können.