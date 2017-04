Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Ungarn

Deshalb sei es der Kommission darum gegangen, “das zu berichtigen und Antworten zu geben”. Es müssten “einige Fehler korrigiert” werden. Konkret geht es in beiden Fällen um ein Mahnschreiben an Ungarn, doch sei dies der “erste Schritt” in einem Vertragsverletzungsverfahren.

Jedenfalls werde die Kommission “auch rechtlich tätig werden im Zusammenhang mit dem Hochschulgesetz”. Außerdem stehe die Brüsseler Behörde “in Kontakt mit den ungarischen Behörden wegen anderer Probleme im Asylbereich”. Hier verfolge die EU-Kommission “ganz genau den Entwurf des Asylgesetzes und der Registrierung von NGOs”. Dombrovskis: “Auch da haben wir Probleme festgestellt”.

Der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans droht Ungarn mit weiteren Schritten. Bei einer Debatte im EU-Parlament in Brüssel in Anwesenheit des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban wies Timmermans die Vorwürfe Ungarns gegen die Kommission zurück. Er erwarte innerhalb eines Monats eine Reaktion von Budapest auf die Kritik.

Vor allem stieß sich Timmermans an den Fragestellungen im Rahmen der Inititiave “Stopp Brüssel” durch Ungarn. Die jüngste Entwicklung in Ungarn gebe “viel Anlass zu Sorge”. Es würden Fragen betreffend die Kompatibilität der Rechtsakte mit EU-Gesetzgebung und EU-Werten aufgeworfen. “Wir können ohne eine starke freie Zivilgesellschaft nicht unsere Demokratien aufrechterhalten”. Deshalb “bedaure ich zutiefst, dass von den ungarischen Behörden Maßnahmen ergriffen wurden, den Aktionsradius der Zivilgesellschaft einzuschränken”.

Auch über das neue ungarische Asylgesetz gebe es Bedenken der Kommission. “Es ist fraglich, ob das mit EU-Recht vereinbar ist”. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos habe eine Diskussion in die Wege geleitet und wenn es “nicht zu Ergebnissen kommt, wird die Kommission vor weiteren Maßnahmen nicht zurückschrecken”.

Orban wies die Vorwürfe der EU-Kommission zu Einschränkungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Freiheit der Wissenschaft und Forschung im Europaparlament scharf zurück. Dies seien “grundlose Anschuldigungen”. Die zentraleuropäische Universität in Budapest sei “nicht in Gefahr”. Die Umfrage zu “Stopp Brüssel” sei “ja wohl kein Verbrechen”.

Jedenfalls “wird Ungarn den Kampf nie aufgeben”, betonte Orban vor dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Frans Timmermans und den Europaabgeordneten. Sein Land sei 2008 vom gleichen Stand gestartet wie Griechenland. “Ungarn hat sich an den IWF und die EU für Kredite gewandt. Seitdem haben wir das Geld vorzeitig und ohne Schulden zurückgezahlt und tausende Arbeitsplätze geschaffen. Wir sind auf dem Weg zur niedrigsten Arbeitslosenrate in der EU und zielen auf Vollbeschäftigung ab”, machte er Werbung für den Werdegang Ungarns. Der Erfolg Ungarns sei auch ein Erfolg Europas und “die Union braucht Erfolge. Es wäre dumm, wenn wir aufgrund ideologischer Unterschiede nicht genügend darauf achten”.

Die Anschuldigungen wegen der Schließung der zentraleuropäischen Universität des “US-Spekulanten” Georg Soros sei “absurd”, so Orban. “Die Uni wird unter allen Umständen weiterhin funktionieren. Das ist ja so, als würde man jemand des Mordes beschuldigen und verurteilen, während das eigentliche Opfer weiterhin lebt”. Ungarn habe lediglich eine “kleine Gesetzesänderung” gemacht, die 28 Universitäten betreffe. “Es geht um nichts anderes, als Spekulationen und Missbräuche” hintanzuhalten, “egal welcher reiche Mann ihr Eigentümer ist”.

Ungarn engagiere sich in der EU, aber “wir sind mit einigen Dingen nicht zufrieden”. Dies werde direkt ausgesprochen, “weil wir Fehler ausmerzen wollen, wir möchten die EU reformieren”. Er sei “gegen eine Politik des Herumredens, das sich in Europa verbreitet hat”. Den kritisierten Fragebogen über “Stopp Brüssel” verteidigte Orban. Der Regierungschef sagte, “das ist ja wohl kein Verbrechen”. “Es ist ganz klar, dass wir es für nicht vereinbar mit den Verträgen halten, wenn Migranten in unser Land gebracht werden”. Denn “mit wem wir zusammen leben, können nur wir entscheiden”. Soros habe erklärt, er wolle jährlich eine Million Migranten in die EU bringen. “Wir weisen das zurück”. Außerdem wolle Ungarn nicht, dass seine Selbstbestimmung verloren gehe oder Steuerkompetenzen auf die EU übertragen werden.

