Versuchter Raub in Asylunterkunft: Mit Messer bewaffnet Geld gefordert

Lauterach – Ein 25-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in einer Asylunterkunft in Lauterach einen 30-jährigen Bekannten mit einem Messer bedroht und am Hals gewürgt, weil dieser sich weigerte, ihm Geld zu geben. Der 30-Jährige wurde dabei verletzt. Die Polizei nahm den 25-Jährigen noch in der Nacht fest.