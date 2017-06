Verstärkung für die EHC-Abwehr

In der letzten Saison spielte der 22-jährige Verteidiger beim Villacher SV in der EBEL, kam jedoch über Kurzeinsätze nicht hinaus. Bei Lustenau möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und sich zum Stammspieler in der Verteidigung entwickeln.

Lustenaus Trainer Gerald Ressmann ist vom Können des jungen Villachers überzeugt und ist der Meinung, dass Kreuter in der kommenden Saison zu einer fixen Größe in der Verteidigung werden kann. „David hat sehr viel Entwicklungspotential, ist zweikampfstark und wird sicherlich seinen Weg machen“, so Trainer Ressmann.

„Ich freu mich sehr auf die erste Saison mit dem EHC Alge Elastic Lustenau, da ich bis jetzt nur Gutes über den Verein und die Organisation gehört habe. Der EHC ist eines der besten und professionellsten Teams in der AHL und ich glaube, dass wir auch heuer ein Team haben mit dem wir vorne mitspielen. Ich persönlich werde probieren einfach mein bestes dazu beizutragen,“ so David Kreuter.

Bisheriger Kader des EHC Alge Elastic Lustenau

Tor

Mikko Rämö (FIN)

Lukas Schluderbacher

Verteidigung

Jason DeSantis (USA)

Fabian Glanznig

Stefan Hrdina

David Kreuter

David Slivnik

Daniel Stefan

Pierre Wolf

Sturm

Mattias Adam

Thomas Auer

Philipp Koczera

David König

Dominik Oberscheider

Philip Putnik

Johannes Lins

Fabian Mandlburger

Julian Mandlburger

Jürgen Tschernutter

Max Wilfan

Philipp Winzig