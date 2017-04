Versicherer für Liberalisierung bei der Zukunftsvorsorge

Wenn es gelinge die restriktiven Veranlagungsvorschriften etwas zu liberalisieren, dann sei es möglich, dass die Zukunftsvorsorge wieder angenommen werde, denn der Bedarf sei da. Es gebe den Wunsch, dass man zwei Dinge kombiniere, das langfristige Geschäft der Lebensversicherung und das langfristige Geschäft der Finanzierung von leistbarem Wohnen und Infrastrukturinvestitionen, sagte Manfred Rapf, Vorsitzender der Sektion Leben im Versicherungsverband (VVO) und Generaldirektor der s Versicherung am Montag. Die verpflichtende Aktienquote von 15 Prozent für die Zukunftsvorsorge sei bei gleichzeitiger Kapitalgarantie schwierig darzustellen. Die Gespräche mit der Politik seien intensiv am Laufen.

Wenn man es schaffe, die unglückliche Kombination von Kapitalmarktförderung und Altersvorsorge zu beseitigen, sei dies ein sinnvoller Weg, so Wifo-Experte Thomas Url. Man könnte die Zukunftsvorsorge für die herkömmliche Veranlagungsstruktur wie bei der gewöhnlichen Lebensversicherung aufmachen. In Österreich gibt es derzeit rund 1,5 Millionen Zukunftsvorsorgeverträge, ihre Zahl ist aber seit einigen Jahren rückläufig.

Insgesamt gibt es in Österreich rund 9,2 Millionen Lebensversicherungsverträge, 46 Prozent der Haushalte haben mindestens eine Lebensversicherung. Durchschnittlich geben die Österreicher pro Jahr 785 Euro für Lebensversicherungen aus. In anderen westeuropäischen Ländern sei die durchschnittliche Prämie zwei- bis zweieinhalb Mal so hoch. Die Lebensversicherungen verwalten rund 70 Mrd. Euro an Vermögen, das entspricht einem Anteil von rund zehn Prozent des gesamten Geldvermögens der privaten Haushalte.

Die Lebensversicherung sei Risikoträger für die “Schicksalsschläge, die einen ereilen könne” und auf der anderen Seite langfristige Altersvorsorge, so Rapf. Da gehe es nicht darum innerhalb von fünf bis zehn Jahren möglichst viel Rendite zu erzielen, sondern dass man anspare, um ein lebenslanges Einkommen zu erhalten. Nur die Lebensversicherung könne lebenslang garantierte Renten bieten. Rapf betonte, es sei kein Schlechtmachen des staatlichen Pensionssystems – “ich bin selbst ein glühender Fan unserer staatlichen Pensionsvorsorge”. Es müsse sich aber auch das staatliche System dem Thema von Leistungsreduktionen stellen, wenn es finanzierbar bleiben solle. Den Bürgern müsse man eine Alternative anbieten, die Reduktionen abfangen könne, hier könne die Lebensversicherung mit lebenslangen Renten eine Ergänzung bieten. Investiert werde in der Lebensversicherung sehr langfristig und konservativ. Sie habe damit auch eine stabilisierende Wirkung auf das Finanzsystem und trage über den Kauf von Staatsanleihen auch in hohem Ausmaß zur Finanzierung der österreichischen Staatsschulden bei. Ein wichtige Rolle spiele die Lebensversicherung auch bei der Besicherung von Wohnbaukrediten.

Die persönliche Sicherheit, die durch eine Lebensversicherung gewährt wird, sei nicht nur für die Person selbst wichtig, sondern habe auch eine Bedeutung für das volkswirtschaftliche sowie für das wirtschafts- und sozialpolitische Umfeld, so Wifo-Chef Chef Christoph Badelt. Es gehe auch um Risikostreuung und eine bessere Vorsorge gegen Wohlstandsverlust im Alter.

Url wies darauf hin, dass die Leistungen der Lebensversicherung in Österreich von rund 8,5 Mrd. Euro im Jahr 2015 rund 4,4 Prozent des verfügbaren Einkommens ausgemacht hätten. Die Lebensversicherung sei ein Instrument mit dem man Kapitalertragsrisiken und biometrische Risiken abdecken könne. Die Pensionsreformen der Jahre 2000 bis 2006 hätten bei einem traditionellen Erwerbsleben mit Ersatzraten von rund 60 Prozent keine allzugroßen Auswirkungen, dies ändere sich aber bei einem Abgehen davon mit instabilen oder prekären Versicherungsverläufen.

Am Kapitalmarkt habe es immer wieder Perioden mit negativen Realzinsen gegeben, das seien Krisenphänomene gewesen, die wieder vorbeigingen und kein Anlass, die Vorsorgetätigkeit einfach zu unterlassen. Mit einem Lebensversicherungsvertrag habe man auch eine Art Selbstbindung, wie beispielsweise bei einem Jahresvertrag in einem Fitness-Studio. Bei der steuerlichen Behandlung von Altersvorsorgeinstrumenten liege Österreich im Vergleich zu Deutschland im mittleren Bereich und im Vergleich zur Schweiz deutlich schlechter. In Österreich basiere die Pensionsvorsorge stärker auf dem staatlichen System.

