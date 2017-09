Verschwundenes Mädchen Frankreich: Verdächtiger in Haft

Eine Woche nach dem mysteriösen Verschwinden eines neunjährigen Mädchens von einer Hochzeitsfeier in Frankreich ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den 34-Jährigen sei am Sonntag formell ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Grenoble mit.

Dem Mann, der bei der Hochzeitsfeier dabei war, wird die Entführung einer Minderjährigen vorgeworfen. Das Ermittlungsverfahren wurde nach polizeitechnischen Untersuchungen eingeleitet. Die neunjährige Maelys war vor einer Woche in der Nacht auf Sonntag verschwunden. Rund um die ostfranzösische Gemeinde Pont-de-Beauvoisin am Fuße der Alpen wird seither mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Dort hatte Maelys mit ihrer Familie an der Hochzeitsfeier teilgenommen und war zuletzt gegen drei Uhr nachts gesehen worden. Zwei Männer im Alter von 34 Jahren waren zeitweise in Polizeigewahrsam genommen worden, gegen einen von ihnen wurde nun das Ermittlungsverfahren eröffnet. (APA/ag.)