Verschollenes U-Boot: Argentinische Marine prüft Geräusch

Auf der Suche nach dem verschollenen argentinischen U-Boot "ARA San Juan" überprüft die Marine nun ein ungewöhnliches Geräusch im Südpazifik als mögliche Spur.

Nach neuen Erkenntnissen habe es knapp drei Stunden nach der letzten Kommunikation mit der “ARA San Juan” am 15. November rund 50 Kilometer vom letzten bekannten Standort des U-Boots entfernt eine “hydro-akustische Anomalie” im Meer gegeben, sagte der Sprecher der argentinischen Marine, Enrique Balbi, am Mittwoch (Ortszeit).

Zu der Frage, ob das Geräusch von einer Explosion stammte, wollte er sich nicht äußern. “Es ist ein Geräusch und es muss bestätigt und untersucht werden”, sagte Balbi. Die Information darüber habe Argentinien am Mittwoch von den USA erhalten. Drei Schiffe seien nun auf dem Weg zu dem mutmaßlichen Ausgangspunkt des Geräuschs.

Zu den Aussichten, die 44 Menschen an Bord des U-Boots zu retten, sagte Balbi: “Wir sind in einer sehr gefährlichen Lage und in einer, die sich verschlimmert.” Derzeit suchen tausende Menschen und dutzende Schiffe und Flugzeuge aus zahlreichen Ländern nach dem U-Boot.