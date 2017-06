Verschärftes Korruptionsstrafrecht zeigt Wirkung bei Firmen

Compliance ist keine Modeerscheinung - © APA (Fohringer)

Das verschärfte Korruptionsstraffrecht 2012 hat in Österreichs Wirtschaft zu einem Umdenken geführt. Die Rechtmäßigkeit von Essens- und Reiseeinladungen, “Provisionen”, Trinkgeld und Weihnachtsgeschenken wird nun von den Unternehmen streng geprüft. “Compliance ist keine Modeerscheinung”, sagte Roman Sartor, Compliance-Experte bei KPMG Österreich, am Mittwoch in Wien.