Verschärfte Kampfhandlungen im Osten von Damaskus

Zahlreiche Menschen wurden laut Angaben der Organisation bei Angriffen mit Kampfflugzeugen in der Region Jobar und der benachbarten Stadt Ain Tarma in der Region Ost-Ghouta, die als Rebellenfestung gilt, verletzt.

Die spanische Nachrichtenagentur EFE sprach von mindestens 15 Luftangriffen durch nicht-identifizierte Kampfflugzeuge in Ost-Ghouta und zwölf in Jobar. Außerdem sollen zehn Raketen durch Regierungskräfte auf Ain Tarma abgefeuert worden sein, wo bereits seit mehreren Tagen heftige Kämpfe stattfinden.

Am Donnerstag brachen zudem Kämpfe zwischen Regierungstruppen und verbündeten Milizsoldaten einerseits und den Al-Rahman-Rebellen andererseits aus, berichtete SOHR. Die Regierungstruppen versuchten derzeit, ihren Einfluss östlich der Hauptstadt zu verstärken, indem sie in Jobar eindringen und die Region vom benachbarten Ost-Ghuta abschneiden wollten.

Weiters berichtete SOHR, dass die seit Sonntag geltende Waffenruhe in der Region Daraa südlich von Damaskus mehrmals verletzt wurde. Dort schossen die kämpfenden Parteien mit Granatenwerfern und schweren Maschinengewehren aufeinander.

In den südsyrischen Provinzen Al-Suwaidaa, Quneitra and Daraa herrscht seit vergangenen Sonntag eine Waffenruhe. Sie wurde vom amerikanischen und russischen Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin auf dem G-20-Gipfel in der Vorwoche vereinbart.

Unterdessen tagte in Genf eine weitere Runde der Syrien-Friedensverhandlungen unter Vermittlung des UNO-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura.

