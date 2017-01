Verrücktes Faschingskränzle in Fraxern

Fraxern. (san) Die Fraxner Fußballer unter Obmann Mario Marte freuten sich über die zahlreichen weiblichen „Mäschgerle“ aus dem ganzen Land, die unter dem Motto „So tät i nia us am Hus go“ in diesen vielversprechenden Kränzle-Nachmittag starteten.

Von Beginn an sorgte die Show-Crew des FC mit ihren lustigen Showeinlagen für beste Unterhaltung. Kulinarisch wurden die Faschingsnarren vom Team um Hugo Kathan verwöhnt: Nachmittags erwartete sie ein einzigartiges Buffet, gefolgt von einem österreichischen Klassiker am Abend, dem Wiener Schnitzel.

Für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche sorgten die „Holzfüchse“ bis in die frühen Morgenstunden. Am Abend freuten sich auch die männlichen Faschingsfreunde unmöglich gekleidet der Faschingsparty beizutreten. Ein Highlight dieses Abends war die Tombola, bei der attraktive Preise zu gewinnen waren. Der Hauptpreis, ein ÖBB-Reisegutschein im Wert von 250 Euro, blieb in Fraxern: Siegerin Martina Nachbaur freute sich sichtlich über ihr Glück. Großartige Stimmung herrschte auch bei der Mitternachtsshow mit optisch verwirrend-witzigem Männer-Strumpfhosentanz.

Besonders nach diesem schneereichen Samstag waren die Besucher in Fraxern über den kostenlosen Heimbringerservice der Fußballer besonders froh.

Das FC-Kränzle 2018 wird unter dem Motto „Helden der Kindheit“ stehen.