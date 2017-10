Verrückter Freitag

Derzeit wird in Schruns fleißig geprobt, denn es sind nur noch wenige Tage, bis die Theatergruppe treff.theater mit ihrem diesjährigen Stück Premiere auf der Kulturbühne Schruns feiert. In diesem Jahr spielt die Montafoner Laiengruppe „Freaky Friday“ nach der bekannten Filmkomödie aus dem Jahr 2003 mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in den Hauptrollen.

Zum Stück:

Dabei streiten sich Dr. Tess Coleman und ihre 15-jährige Tochter Anna täglich über Mode, Styling, Musik und Weltanschauungen. So kann Tess die schlechten Noten Annas und ihr ständiges Nachsitzen genauso wenig verstehen wie Anna die Entscheidung, dass ihre Mutter deren neuen Freund Ryan heiraten möchte, hängt sie doch immer noch so sehr an ihrem verstorbenen Vater. Morgen Freitag schon soll die Verlobung sein. In einem China-Restaurant eskaliert der Streit dermaßen, dass eine ältere chinesische Dame sich einmischt und ihnen Glückskekse gibt. Daraufhin tauschen Tess und Anna Punkt Mitternacht ihre Körper und haben wirklich einen „Freaky Friday“ vor sich.

Neben Beatrice Wendt (als Dr. Tess Coleman) und Bianca Rinderer (Anna Coleman) stehen in der Kulturbühne auch Markus Kieber (Ryan), Gerhard Schlepp (Grandpa), Elisa Wendt (Harriet Coleman), Sarah Schönbacher (Maddie), Nina Rauter (Peg), Nicolas Zuderell (Jake), Thomas Rudigier (Mr. Bates), Christine Joven (Pei-Pei), Charlotte Grissemann (Pei-Peis Mutter), Kurt Tschugmell (Evan), Michaela Xander (Moderatorin) sowie Julia Gstrein, Katharina Löble, Susanne Durig, Jakob Schlatter auf der Bühne. Regie führt in bewährter Weise wieder Dietmar Schlatter.

Weitere Aufführungen: Samstag, 4., Mittwoch, 8., Freitag, 10. und Samstag, 11. November, jeweils um 20 Uhr bzw. Sonntag, 5. November, um 17 Uhr. Karten gibt’s im Vorverkauf bei allen Sparkassen bzw. an der Abendkassa.