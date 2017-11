Verona Pooth bikini-fit: Diese Pics hauen alle um!

Verona Pooth (49), du heißes Eisen! Die Moderatorin feiert im April ihren – sage und schreibe – 50. Geburtstag. Das sieht man ihr allerdings so gar nicht an. Auf Instagram zeigt sich die Zweifachmama jetzt im Bikini und präsentiert ihre Wahnsinns-Figur . Das sehen ihre Fans ähnlich und kommentieren wie wild unter die Dubai-Urlaubs-Pics der Schönheit: "Wunderschön", "Was für eine Figur".

Wow! Verona Pooth zeigt ihren traumhaften Beach-Body. Man würde es nicht glauben, aber die Moderatorin wird im April 50 Jahre alt. Kaum zu glauben, denn an ihrer Figur kommt man immer noch nicht vorbei. Dies beweist sie immer mehr über Social Media. Sie zeigt sich ihren Instagram-Fans im Bikini und beweist: Auch mit 49 Jahren hat sie ein Hammer-Body. Wenn sich jemand solche Fotos leisten kann, dann auf alle Fälle sie.





☀️☀️☀️… ready for the beach⛱ Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am 31. Okt 2017 um 5:06 Uhr