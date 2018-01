Vernissage in der Kathi-Lampert-Schule

Am 4. November 2017 fand ein Gedenkmarsch für die Euthanasieopfer Vorarlbergs statt.

Götzis/Rankweil Mehr als 150 Menschen gingen von der Basilika in Rankweil zum Valduna Friedhof. Dort wurden Leintücher mit den Namen der 292 Opfer in der Zeit während des zweiten Weltkrieges entrollt und an der Friedhofsmauer aufgehängt. Die „Leichentücher“ wurden vom ARTelier der Lebenshilfe Götzis hergestellt. Am 17. Jänner 2018 fand in den Räumen der Kathi-Lampert-Schule Götzis im Gebäude der Volkshochschule Götzis eine Ausstellungseröffnung statt.