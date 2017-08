Ist der Ruf erst ruiniert... - © APA (dpa)

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat eine vernichtende Bilanz des Dieselgipfels gezogen. Nach Auswertung aller verfügbaren Informationen würden sich die Stickoxid-Belastungen in den betroffenen Städten im Winterhalbjahr durch die beschlossenen Maßnahmen “überhaupt nicht verändern”, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Dienstag in Berlin.